Eclissi, "era nuvoloso": i clienti chiedono il rimborso della cena

Un eclissi rovinata. La rabbia. E il reclamo. Sul Monte Grappa alcuni clienti di un'osteria avevano prenotato un posto a tavola per assistere allo spettacolo in cielo. L'evento che portato milioni di persone a stare con il naso in sù per ammirare il cosiddetto sole nero. Peccato, però, per quelle nuvole che hanno rovinato tutto. Al momento di pagare il conto, avrebbero quindi chiesto al gestore uno sconto o addirittura il rimborso della cena.
Stando a quanto riportati dal Tg Bassano, alcuni clienti hanno considerato la serata dell'eclissi come un'esperienza "incompleta". Così hanno protestato al momento di pagare il conto. La loro giustificazione era semplice quanto grottesca: erano saliti fin lassù principalmente per vedere l’eclissi e, non avendola potuta osservare, ritenevano di meritare una riduzione del conto.
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Ma non si è fatta attendere la risposta seccata del ristoratore. Il gestore, comprensibilmente sorpreso, ha fatto notare loro che il prezzo pagato riguardava la cena e il servizio offerto, non certo la possibilità di controllare il meteo. Difficile, infatti, chiedere a un’osteria di garantire anche un cielo senza nuvole. Che dire? I clienti insoddisfatti non dovranno attendere un'eternità per la prossima eclissi. Basterà aspettare un annetto per essere più fortunati. Con un'unica avvertenza: doveroso controllare le condizioni climatiche prima di assistere all'evento.