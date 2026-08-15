Palermo, sorprende i ladri nel box, viene colpito al volto con un cacciavite: finisce malissimo

Dramma nella notte a Palermo, nel quartiere Zen, dove Vito Genovese, 45 anni, è stato trovato senza vita in via Costante Girardengo. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno segnalato la presenza di un uomo a terra sulla strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Genovese sarebbe intervenuto dopo aver sorpreso alcune persone mentre rovistavano all'interno dei box delle case popolari della zona. Ne sarebbe nata una violenta colluttazione, durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un oggetto contundente, forse un cacciavite.

La ferita riportata si sarebbe rivelata fatale. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a chiarire con precisione le cause della morte e a fornire ulteriori elementi sulla dinamica dell'aggressione.

I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Gli investigatori stanno setacciando la zona alla ricerca dell'eventuale arma utilizzata e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni, che potrebbero aiutare a ricostruire le fasi dell'episodio.

Nel frattempo, diverse persone sono state accompagnate in caserma per essere ascoltate dagli investigatori. Gli interrogatori potrebbero fornire elementi utili per chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti al ritrovamento del corpo e individuare eventuali responsabili.

La procura dovrà ora coordinare gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.