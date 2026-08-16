Noicottaro, azzannato un bimbo di 6 anni: il lupo che terrorizza la Puglia, scatta la task force

Torna l’allarme a Noicattaro, nel Barese, dove nella serata di Ferragosto un bambino di sei anni è stato aggredito da quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe il lupo già segnalato nelle scorse settimane nella zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 nel parco comunale di via San Filippo Neri, nei pressi del supermercato Famila. Il bambino stava giocando insieme ad altri coetanei quando l’animale si sarebbe avvicinato e lo avrebbe azzannato in pochi istanti. Le urla degli adulti presenti avrebbero costretto il lupo ad allontanarsi.

Il piccolo è stato soccorso e trasferito in ospedale pediatrico, dove sono state riscontrate ferite nella zona delle costole. Le sue condizioni non vengono indicate come gravi.

Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi giorni. La prima aggressione risale al 4 agosto, quando una bambina di sei anni era stata attaccata nel parco di via Falcone. La piccola aveva riportato ferite al collo, alla testa e a un braccio, rendendo necessario il ricovero al Policlinico di Bari.

Dopo quell’episodio, il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, aveva disposto la chiusura dei parchi comunali, provvedimento prorogato fino al 17 agosto. L’area dove è avvenuto il nuovo attacco rientrerebbe nella cosiddetta zona rossa.

Di fronte alla nuova aggressione, cresce la preoccupazione tra i residenti. La Regione Puglia ha istituito una task force e autorizzato la cattura dell’animale, classificato secondo il protocollo per i lupi urbani e confidenti con il massimo livello di criticità previsto per questa categoria. Gli esperti dovranno ora individuare il lupo e stabilire come intervenire per evitare nuovi episodi.