Cosenza, pestata e trovata morta davanti al pronto soccorso: interrogato il compagno

Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è morta nella notte nel Cosentino in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. Il corpo è stato trovato davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Trebisacce. I medici, accortisi della presenza della donna, hanno tentato immediatamente di soccorrerla, ma le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo.

Tra le ipotesi investigative c’è quella di un selvaggio pestaggio: la donna potrebbe essere stata aggredita e picchiata violentemente prima di essere lasciata davanti alla struttura sanitaria. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione la natura delle ferite e le cause del decesso.

Fin dalle prime ore, l’attenzione dei carabinieri si è concentrata sul compagno della vittima, un 42enne di origine albanese, che dopo i fatti si era reso irreperibile. I militari della Compagnia di Cassano Ionio hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciarlo nella mattinata di domenica a Bari, mentre si trovava al porto e sarebbe stato in procinto di partire.

L’uomo è ora in custodia dei carabinieri e dovrà essere interrogato per chiarire la propria posizione e ricostruire i momenti precedenti alla morte della donna. L’indagine è coordinata dalla Procura di Castrovillari e coinvolge il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, la Compagnia di Cassano allo Ionio e la Tenenza di Trebisacce.

Profondo cordoglio è stato espresso dal Comune di Trebisacce, che ha ricordato la vittima e manifestato vicinanza ai suoi figli, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla tragedia.