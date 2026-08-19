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Padova, si affianca con l'auto a tre ciclisti ed estrae la pistola: "Vi ammazzo tutti"

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mercoledì 19 agosto 2026
Padova, si affianca con l'auto a tre ciclisti ed estrae la pistola: "Vi ammazzo tutti"

2' di lettura

Si affianca a tre ciclisti con l'auto e li minaccia con una pistola: "Vi ammazzo tutti". È successo nella mattinata di martedì 18 agosto su una statale nell'area di Padova. A impazzire è stato un automobilista che, rallentato da tre ciclisti 16enni, prima si sarebbe messo a suonare ininterrottamente il clacson e poi, dopo essersi messo loro accanto, avrebbe tirato giù il finestrino, estratto una pistola e minacciati: "Ve copo tutti". Un'espressione dialettale non difficile da capire. Una vera e propria minaccia di morte con un dito sul grilletto.

Il gesto ha spaventato non poco i giovani che, tesserati all'associazione ciclistica della loro città, si stavano solo allenando per strada, come riporta Il Mattino di Padova. Si trattava di un giro che, stando a quanto spiegato dalla madre di uno dei tre, gli atleti conoscevano benissimo. Il brutto episodio è avvenuto quando i tre avevano raggiunto la provinciale 25. I giovani, ha proseguito la madre, "hanno sentito ripetuti colpi di clacson provenire da dietro". Poi "un uomo ha abbassato il finestrino e li ha minacciati. Ha estratto una pistola e ha urlato in dialetto che li avrebbe ammazzati tutti". 

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Tornati a casa, i ragazzini hanno raccontato tutto alle proprie famiglie. E la denuncia ai carabinieri è scattata subito. Secondo quanto riferito dai militari, però, non sarà semplice identificare l'uomo, anche perché, presi dallo spavento, i ciclisti non sono riusciti a raccogliere i dettagli necessari a trovare l'uomo, come per esempio il numero di targa dell'auto. "Mi hanno detto che sarebbe stato più utile chiamare il 112 nell'immediato, ma in quel momento i ragazzi erano davvero agitati", ha confermato la mamma di uno di loro. Che, infine, sull'uomo che ha minacciato i ragazzi ha detto: "Chi si comporta così è semplicemente un rifiuto dell’umanità, un frustrato che se la prende con dei ragazzini".

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