Padova, si affianca con l'auto a tre ciclisti ed estrae la pistola: "Vi ammazzo tutti"

Si affianca a tre ciclisti con l'auto e li minaccia con una pistola: "Vi ammazzo tutti". È successo nella mattinata di martedì 18 agosto su una statale nell'area di Padova. A impazzire è stato un automobilista che, rallentato da tre ciclisti 16enni, prima si sarebbe messo a suonare ininterrottamente il clacson e poi, dopo essersi messo loro accanto, avrebbe tirato giù il finestrino, estratto una pistola e minacciati: "Ve copo tutti". Un'espressione dialettale non difficile da capire. Una vera e propria minaccia di morte con un dito sul grilletto.

Il gesto ha spaventato non poco i giovani che, tesserati all'associazione ciclistica della loro città, si stavano solo allenando per strada, come riporta Il Mattino di Padova. Si trattava di un giro che, stando a quanto spiegato dalla madre di uno dei tre, gli atleti conoscevano benissimo. Il brutto episodio è avvenuto quando i tre avevano raggiunto la provinciale 25. I giovani, ha proseguito la madre, "hanno sentito ripetuti colpi di clacson provenire da dietro". Poi "un uomo ha abbassato il finestrino e li ha minacciati. Ha estratto una pistola e ha urlato in dialetto che li avrebbe ammazzati tutti".