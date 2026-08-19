Capodimonte, 28enne soffocata da una fetta di bacon: muore dopo 6 giorni di agonia

Tragedia a Capodimonte, in provincia di Viterbo, dove Rachele Ferrara, 28enne madre di due bambini - un maschio di 5 anni e una femmina di 8 -, è morta dopo 6 giorni di agonia, dopo essersi soffocata con una fetta di Bacon. L'incidente fatale si è verificato il 14 agosto scorso, quando la giovane ragazza è scesa in strada chiedendo aiuto perché stava soffondo con un boccone di cibo. Immediatamente sono scattati i soccorsi, che hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita.

Il personale del 118 ha tentato lungamente di rianimarla con varie tecniche, compresa la manovra d heimlich, usata in questi casi per liberare da corpi estranei le vie respiratorie. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime a causa della prolungata mancanza di ossigeno. Subito dopo la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva questa notte è stata dichiarata morta cerebralmente.

Nel momento più difficile, i familiari hanno scelto di autorizzare la donazione degli organi. Come riporta Repubblica, la giovane lascia i genitori, la sorella e i due bambini. I genitori, entrambi impegnati nella Croce Rossa, avevano partecipato ai primi disperati tentativi di soccorrerla.