Trovato l'aereo sparito sul Tirreno: a bordo i corpi dei due avvocati. Cosa non torna nell'incidente

È stato individuato in Calabria il relitto dell’ultraleggero Tecnam P2008 scomparso domenica mattina durante un volo dalla Sicilia. A bordo si trovavano due avvocati, entrambi deceduti nell’incidente: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera.

Il velivolo è stato localizzato nel territorio di Fuscaldo, nel Cosentino, precisamente in località Laghicello, nei pressi di un piccolo invaso naturale. Le operazioni di recupero dei corpi e del relitto sono in corso. A confermare il ritrovamento è stato il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea.

Buccico era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco di Matera tra il 2007 e il 2009, e sorella dell’attuale vicesindaco della città lucana, Rocco Buccico. Restano da chiarire le cause dell’incidente e alcuni elementi legati alla scomparsa del velivolo. L’ultraleggero era decollato intorno alle 9.30 dal piccolo campo volo di Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Il pilota aveva comunicato al presidente del locale voloclub, Giuseppe Alessandro, che la destinazione sarebbe stata Sibari, in Calabria. Tuttavia, una volta arrivato nello spazio aereo calabrese, non avrebbe segnalato il proprio arrivo.

A destare interrogativi è anche il mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza. Il Tecnam P2008, classificato come "velivolo avanzato", avrebbe dovuto essere dotato di transponder, radio e sistema ELT, progettato per inviare automaticamente un segnale di emergenza in caso di incidente. Secondo le prime informazioni, il transponder non avrebbe trasmesso alcun segnale e la radio non sarebbe stata utilizzata per comunicare.