Castiglioncello, 18enne aggredita in pineta: "Sei una russa di me***", poi il cazzotto

Paura per una diciottenne residente a Montecatini in vacanza a Castiglioncello. Durante una festa nella pineta Marradi, Livorno, la ragazza è stata vittima di un'aggressione perché accusata di essere russa. "Io e una mia amica ci siamo messe a chiacchierare, con un gruppo di ragazzi e ragazze appena conosciuti che si erano offerti di prestarci il loro tavolo. Era tutto molto tranquillo. Uno di loro parla in russo, io gli rispondo e viene fuori che è ucraino. Io gli dico che mamma è russa. Ci diciamo che 'non ci importa, che possiamo continuare a divertirci'. Sembrava tutto tranquillo", racconta la 18enne al quotidiano Il Tirreno.

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La ragazza poi si allontana per accompagnare l'amica in bagno, si fermano a parlare una mezz'ora quando a un certo punto un gruppo di giovani le si avvicina. "Erano chiaramente alterati - racconta -. Il ragazzo con cui avevo parlato mi apostrofa all'improvviso: 'Sei una russa di m..'. Io protesto, non capisco cosa sia successo e poi non mi va di essere trattata così. Poi prendo per mano la mia amica per andarcene quando improvvisamente una delle ragazze, mi hanno detto fosse la sorella, mi prende e mi tira un cazzotto in pieno volto. Comincia a sanguinarmi il naso".

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