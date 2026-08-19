Garlasco, quella telefonata di 21 secondi prima che Chiara venisse uccisa: un pesante sospetto

Il delitto di Garlasco fa ancora discutere. Al centro di Zona Bianca, nella puntata in onda martedì 18 agosto, ventuno secondi al telefono, tre fotografie scattate il giorno di Natale e un accesso agli atti che nessuno avrebbe autorizzato. A sollevare sospetti e aprire il dibattito Umberto Brindani, direttore di Gente: "Ci sono tre telefonate che da subito hanno insospettito gli investigatori [...] Soprattutto è sospetta l'ultima. Perché, ragazzi, 21 secondi sono un'eternità al telefono".

Garlasco, chi è stato visto nella chiesa di Tromello: tam-tam impazzito La presenza di Alessandro Biasibetti a Garlasco fa nuovamente parlare. Parte della stessa compagnia di Marco Poggi ...

Stando a quanto mandato in onda da un servizio che ha ricostruito la cronologia degli ultimi contatti, a casa Poggi è arrivata una chiamata il 7 agosto, durata 8 secondi, e una il giorno successivo, l'8 agosto, di 21 secondi, appunto. A queste si aggiunge una terza chiamata, datata al 4 agosto. Andrea Sempio avrebbe cercato l'amico Marco Poggi, fratello di Chiara, perché non riusciva a raggiungerlo sul cellulare in vista di una partenza per la montagna. A rispondere però, almeno in una delle occasioni riportate dal servizio, sarebbe stata proprio la vittima.

Garlasco, "strane" foto in Procura. L'avvocato De Rensis: "È gravissimo" Si torna a parlare del delitto di Garlasco nello studio di Filorosso. Durante la puntata di lunedì 17 agosto in o...