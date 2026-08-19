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Garlasco, quella telefonata di 21 secondi prima che Chiara venisse uccisa: un pesante sospetto

mercoledì 19 agosto 2026
Garlasco, quella telefonata di 21 secondi prima che Chiara venisse uccisa: un pesante sospetto

2' di lettura

Il delitto di Garlasco fa ancora discutere. Al centro di Zona Bianca, nella puntata in onda martedì 18 agosto, ventuno secondi al telefono, tre fotografie scattate il giorno di Natale e un accesso agli atti che nessuno avrebbe autorizzato. A sollevare sospetti e aprire il dibattito Umberto Brindani, direttore di Gente: "Ci sono tre telefonate che da subito hanno insospettito gli investigatori [...] Soprattutto è sospetta l'ultima. Perché, ragazzi, 21 secondi sono un'eternità al telefono". 

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Stando a quanto mandato in onda da un servizio che ha ricostruito la cronologia degli ultimi contatti, a casa Poggi è arrivata una chiamata il 7 agosto, durata 8 secondi, e una il giorno successivo, l'8 agosto, di 21 secondi, appunto. A queste si aggiunge una terza chiamata, datata al 4 agosto. Andrea Sempio avrebbe cercato l'amico Marco Poggi, fratello di Chiara, perché non riusciva a raggiungerlo sul cellulare in vista di una partenza per la montagna. A rispondere però, almeno in una delle occasioni riportate dal servizio, sarebbe stata proprio la vittima.

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Lo stesso Sempio, ospite in collegamento, ha ricostruito così quei contatti: "Io ho chiamato a casa e ho detto non c'è. E allora il giorno dopo io ho richiamato e ho detto ok, sento un attimo quando torna, sempre non riuscendo a contattarlo sul cellulare. Ho chiamato e mi ha detto guarda torna il tal giorno, basta da quel momento non ci sono state più chiamate". Eppure ad alimentare i dubbi è il fatto che da gennaio 2007 Sempio non avrebbe mai chiamato l'abitazione dei Poggi, se non proprio tra il 7 e l'8 agosto, cioè nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio. 

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