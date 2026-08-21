Potenza, donna di 57 anni trovata morta in casa con un grave trauma al volto

Una donna di 57 anni è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento a Tito, in provincia di Potenza. A dare l'allarme il marito e il figlio 30enne. Sul posto, quindi, sono giunti i carabinieri del comando provinciale di Potenza, intervenuti su segnalazione dei sanitari del 118 che hanno rilevato evidenti segni di un trauma facciale. Purtroppo, però, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Intanto è stata aperta un'indagine per omicidio e nessuna pista sarebbe stata esclusa per il momento: i militari, coordinati dalla Procura di Potenza, stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Mentre l'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.