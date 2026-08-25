Potenza, due fratelli tunisini accoltellano un 29enne: arrestati per tentato omicidio

Due fratelli tunisini di 22 e 33 anni sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato a Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, con l'accusa di tentato omicidio, per aver aggredito con un'arma da taglia un 29enne gambiano. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava un grave episodio di violenza consumatosi poco prima della mezzanotte di ieri, lunedì 24 agosto. La vittima è un richiedente asilo ed è domiciliato presso una struttura d’accoglienza locale. Stando alle prime ricostruzioni, l'aggressione si sarebbe consumata per futili motivi e i due avrebbero agito insieme.

Il 29enne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi. Il ragazzo, che ha subito gravi ferite all'addome, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato con prognosi riservata. L'uomo sarebbe ancora in concreto pericolo di vita.