4 di Sera, il sindaco D'Angelo: "A che prezzo vendiamo la benzina", un caso senza precedenti

In tempi di crisi economica e di un forte timore che, a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran, ci sia un calo delle risorse di carburante e contestualmente un’impennata sempre più ripida dei prezzi (le compagnie petrolifere, con gli extra-profitti, hanno già guadagnato 18 miliardi in sei mesi), c’è chi va incontro ai cittadini con un’iniziativa contro-corrente. È Camillo D’Angelo, sindaco di Valle Castellana (Teramo), che, per il suo paese da soli 800 abitanti, ha deciso che l’unico distributore di benzina è gestito direttamente dal Comune.

Benzina e diesel sono, così, venduti quasi al prezzo di costo, la prima a 1,75 euro al litro, la seconda a 1 euro e 99 centesimi. Un risparmio tra i 10 e i 20 centesimi al litro rispetto all’acquisto da distributori privati. La pompa di benzina è stata rilevata dal Comune già nel 2018, che ha acquisito la licenza e rinnovato l’impianto per salvarla dalla chiusura e non costringere i cittadini, divisi in quasi 40 frazioni, a percorrere una ventina di chilometri per potersi rifornire di carburante.

Se ne parla anche a 4 di Sera, programma d’approfondimento di Rete 4 con Marilena Vinci che intervista proprio il sindaco D’Angelo: “Questa iniziativa nasce per non far cessare un servizio nell'area interna. Questo distributore era di proprietà privata, stava chiudendo, abbiamo pensato di rilevarlo come comune. Poi, insieme, abbiamo capito che con la gestione pubblica avremmo potuto abbassare il prezzo della pompa e così abbiamo fatto, inserendo solo qualche centesimo in più rispetto all'acquisto. Di fatto – spiega il sindaco di Valle Castellana - si è trasformato anche in un agio, un favore, un miglioramento rispetto alle condizioni già disagiate per la popolazione. Abbiamo tagliato le accise e abbiamo ridotto la spesa quotidiana che ogni pendolare, ogni lavoratore e ogni attività commerciale fa su questo territorio”.

La giornalista chiede come sia possibile farlo in un piccolo comune, D’Angelo spiega: “È un piccolo comune, ma di fatto non è che perde o rimette somme di bilancio per fare questa iniziativa, lo fa perché ha utili e quindi sostanzialmente va in pareggio”. Alessandro Sallusti, ospite del programma, sulla tassazione agli extra-profitti delle compagnia petrolifere, spiega: “I petrolieri fanno più soldi e pagano più tasse. Dopo un certo guadagno, però, si dovrebbe pagare ancora più tasse. Se a impatto potrebbe avere una logica, ragionandoci bisogna fare attenzione, perché oggi tocca ai petrolieri, domani alle banche e dopodomani questa ricetta può essere applicata a una categoria agli imprenditori, come per mettere un limite al guadagno ed entrare in un'economia socialista dove lo Stato decide quanto puoi guadagnare”.