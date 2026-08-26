Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Toscana, lasciata a una settimana delle nozze? La scelta della sposa: come festeggia...

mercoledì 26 agosto 2026
Toscana, lasciata a una settimana delle nozze? La scelta della sposa: come festeggia...

2' di lettura

Una festa di nozze senza matrimonio e, soprattutto, senza lo sposo. È la storia, dal sapore quasi cinematografico, di Katherine Jones, 36 anni, imprenditrice inglese e importatrice di vini italiani, che aveva scelto la Toscana per celebrare il suo matrimonio. Il lieto fine, però, è saltato a una settimana dalla cerimonia.

Dopo un lungo fidanzamento, Katherine e il compagno avevano deciso di sposarsi in Italia, scegliendo la tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, nell’entroterra pisano. La struttura era stata pensata per ospitare tre giorni di festeggiamenti, relax e convivialità insieme a circa 50 invitati. La coppia aveva anche visitato in anticipo la location per assicurarsi che ogni dettaglio fosse perfetto.

Poi, a pochi giorni dalle nozze, il colpo di scena: lo sposo ha deciso di tirarsi indietro, comunicando di non sentirsi più pronto al matrimonio. Le ragioni della decisione non sono state rese note, ma la rinuncia ha lasciato Katherine davanti a una scelta difficile: annullare tutto oppure andare avanti con i festeggiamenti già organizzati.

La donna ha optato per la seconda possibilità. Con un mix di ironia, determinazione e spirito britannico, ha deciso di raggiungere comunque la Toscana insieme ai suoi invitati e trasformare quella che avrebbe dovuto essere una festa di matrimonio in una celebrazione diversa.

A fine luglio, dunque, Katherine e circa 30 amici e familiari sono arrivati alla tenuta Mocajo, utilizzando i tre giorni già prenotati. Nessuna cerimonia nuziale, nessuno sposo ad attenderla, ma una festa per condividere con le persone care un momento inatteso e, nonostante tutto, da ricordare.

tag
matrimonio

Nel Monferrato Monferrato, il catering sparisce la mattina delle nozze: "Ci siamo ribaltati col furgone"

Il caso in Mugello Mugello, si vogliono sposare a 86 (lui) e 51 anni (lei): matrimonio bloccato, ecco perché

La funzione Nigeria, il gigantesco matrimonio di massa a Kano: 1.500 coppie si sposano

ti potrebbero interessare

Crevan, fortino napoleonico, oasi con villa ed eliporto: ecco la super isola in vendita

Crevan, fortino napoleonico, oasi con villa ed eliporto: ecco la super isola in vendita

Nicoletta Orlandi Posti
Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

Valle Atrona, il pilota va dritto sui cavi: due morti, l'elicottero è una palla di fuoco

Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

Caltanissetta, si oppongono al rimpatrio: migranti danno fuoco al Cpr

Redazione
Venezia, il noto borseggiatore "Mika" scippa due anziani e mezz'ora dopo muore di infarto

Venezia, il noto borseggiatore "Mika" scippa due anziani e mezz'ora dopo muore di infarto