Toscana, lasciata a una settimana delle nozze? La scelta della sposa: come festeggia...

Una festa di nozze senza matrimonio e, soprattutto, senza lo sposo. È la storia, dal sapore quasi cinematografico, di Katherine Jones, 36 anni, imprenditrice inglese e importatrice di vini italiani, che aveva scelto la Toscana per celebrare il suo matrimonio. Il lieto fine, però, è saltato a una settimana dalla cerimonia.

Dopo un lungo fidanzamento, Katherine e il compagno avevano deciso di sposarsi in Italia, scegliendo la tenuta Mocajo, a Montecatini Val di Cecina, nell’entroterra pisano. La struttura era stata pensata per ospitare tre giorni di festeggiamenti, relax e convivialità insieme a circa 50 invitati. La coppia aveva anche visitato in anticipo la location per assicurarsi che ogni dettaglio fosse perfetto.

Poi, a pochi giorni dalle nozze, il colpo di scena: lo sposo ha deciso di tirarsi indietro, comunicando di non sentirsi più pronto al matrimonio. Le ragioni della decisione non sono state rese note, ma la rinuncia ha lasciato Katherine davanti a una scelta difficile: annullare tutto oppure andare avanti con i festeggiamenti già organizzati.

La donna ha optato per la seconda possibilità. Con un mix di ironia, determinazione e spirito britannico, ha deciso di raggiungere comunque la Toscana insieme ai suoi invitati e trasformare quella che avrebbe dovuto essere una festa di matrimonio in una celebrazione diversa.

A fine luglio, dunque, Katherine e circa 30 amici e familiari sono arrivati alla tenuta Mocajo, utilizzando i tre giorni già prenotati. Nessuna cerimonia nuziale, nessuno sposo ad attenderla, ma una festa per condividere con le persone care un momento inatteso e, nonostante tutto, da ricordare.