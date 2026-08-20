Meteo e maltempo, Lombardia in tilt: crolla il ponte di Sonico, tutto bloccato

Il Nord della Lombardia è sferzato dal maltempo che se da un lato aiuta ad abbassare le temperature e ad alzare il livello dei fiumi e dei laghi, dando sollievo all'agricoltura, dall'altra ha causato una serie di allagamenti, esondazioni, frane e crolli e conseguenze nella circolazione dei treni e sulle strade.

In provincia di Como, a Domaso, è esondato il torrente e questo ha causato la chiusura della statale Regina, nella cittadina che si affaccia sul lago. Nel Comune di Forni, in provincia di Sondrio, è esondato il bacino dei Forni, gestito da Edison e i tecnici sono intervenuti sul posto. E' crollato un ponte pedonale ed è stata chiusa la strada di accesso al bacino.

In provincia di Brescia a Sonico una frana ha causato il crollo del ponte sul torrente Rabbia che collega al comune la frazione di Rino ed è stata disposta la chiusura della statale del Tonale. Per lo stesso motivo è anche interrotta la linea ferroviaria Malonno-Edolo.

Sempre nel Bresciano a Vione una frana ha interessato la strada. In provincia di Bergamo quattro località dell'alta Valle Brembana - Branzi, Valleve, Carona e Foppolo - sono isolate per una frana nel territorio di Isola di Fondra, all'altezza di Trebuchello e per le forti piogge la diga di Carona e la Cascata Borleggia a Branzi hanno raggiunto la loro portata massima.