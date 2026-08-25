Famiglia nel bosco, ecco cosa può accadere a settembre

Alla fine sta tutto nella forza evocativa di un’immagine. Un’epopea di nove mesi, 278 giorni di fila, uno stress che diventa paura che diventa rassegnazione, che fa sciogliere anche mom Cate. Guardala lì, lady Birmingham, questa donna risoluta, c’è chi ha detto (in passato) addirittura «ostativa», testarda, caparbia, coi suoi capelli sempre più grigi raccolti in una treccia dietro le spalle, stretta dentro un abito di pizzo bianco, che si commuove come una bambina, trattiene a stento le lacrime, chiude gli occhi per non scoppiare in singhiozzi, e abbraccia, un po’ a timidamente poi sempre con più convinzione, il capitano Matteo Genovese, che è il comandante della compagnia dei carabinieri di Agnone. Chi l’avrebbe mai detto, giusto questa primavera? La “mamma del bosco” che non accettava compromessi, che era criticata, che andava dritta per la sua strada, a cui proprio gli agenti dell’Arma avevano (fisicamente) portato via i bambini, quel maledetto 20 novembre del 2025 che per la sua famiglia è stato l’inizio di un incubo: ecco, lei, Catherine, oggi è il volto della dolcezza disperata, della speranza mai sopita però messa a dura prova, davanti al test più difficile che un genitore possa dover affrontare.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Agnone, Isernia, Molise. LeI e Nathan Trevallion sono al palazzo San Francesco per la presentazione del suo libro (La mia verità, edizioni Solferino). Li ha voluti il sindaco Daniele Saia. «Chiedo scusa», dice Catherine rivolta al capitano Genovese, «io rispetto le forze dell’ordine, ma sono rimasta traumatizzata da quanto è accaduto». E come fai a fargliene un torto? Questa vicenda infinita, fatta di colpi e contraccolpi, commenti, chiacchiere, non detti e non fatti, indiscrezioni finite sui giornali e trasmissioni tivù a ripetizione: che al centro doveva avere solo loro, quelle «mie tre fette di pane e marmellata» (cit. la “mamma del bosco”), Utopia Rose, Galorian e Bluebell, il loro “supremo interesse in quanto minori”, e che invece son rimasti in uno stanzone in comunità, con le educatrici, lontani prima da dad Nat e poi anche da lei, con quel desiderio fisso, espresso a ogni domanda, esplicitato a ogni richiesta, di tornare nel loro “casolare Amalia” con l’asino Gallipoli e il cavallo Lee. Non ha ancora deciso, il tribunale per i minorenni dell’Aquila. Nonostante il legale della coppia anglo-australiana (Simone Pillon) abbia depositato la sua istanza per il ricongiungimento il 25 giugno passato (esattamente due mesi fa), nonostante la camera di consiglio si sia aperta in via ufficiale il 23 luglio (il mese scorso), nonostante bastasse un po’ di logica, un pizzico di buonsenso, con le scuole che stanno per riaprire i cancelli e l’anno che riparte (in Abruzzo) il 16 settembre prossimo. Tra l’altro, quello della scuola, è un capitolo mica secondario. Perché sì, questi tre bambini di nove e otto anni si son dati da fare come han potuto, han fatto il loro, hanno superato «brillantemente» le prove propedeutiche per l’ammissione alle classi quarta (la più grande) e seconda (i gemellini), però la le loro effettive iscrizioni non sono ancora state comunicate, il che è motivo di incertezza nell’incertezza.