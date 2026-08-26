Woke, anche la Crusca fa marcia indietro: "Lasciamolo agli americani"

"Sinceramente, non credo che si tratti di una parola comprensibile a tutti, tanto più perché può essere usata con due diversi significati. E se lasciassimo 'woke' agli americani, con tutte le sue implicazioni?" È la domanda posta da Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia della crusca e professore ordinario di Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma Tre, a proposito di una delle parole più controverse entrate nel dibattito pubblico italiano: "woke", appunto. Un termine inglese che, intorno al 2020, ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza anche in Italia, fino a essere registrato dai dizionari e ora diventata anche oggetto di polemica politica nel centrosinistra. Una parola apparentemente semplice, ma tutt'altro che univoca, che può assumere significati diversi a seconda di chi la utilizza e del contesto in cui viene pronunciata. Dal punto di vista linguistico, spiega D'Achille all'Adnkronos, "woke" deriva dal verbo inglese "to wake", "svegliare", ed è utilizzato in italiano sia come sostantivo sia come aggettivo, rimanendo invariabile.

Il termine nasce negli Stati Uniti e, già dagli anni Quaranta, viene utilizzato per indicare una particolare consapevolezza nei confronti delle ingiustizie e delle discriminazioni, ricorda D'Achille. Nel suo significato originario, "woke" identifica singoli attivisti, ma soprattutto movimenti e gruppi impegnati nella difesa dei diritti civili, nella lotta alle disuguaglianze sociali e contro le discriminazioni legate, in particolare, all'etnia, al genere e all'orientamento sessuale. È però un secondo significato, oggi, ad aver conquistato maggior spazio nel linguaggio politico e mediatico. Un significato negativo e spregiativo, utilizzato soprattutto dagli oppositori della cosiddetta "cultura woke". In questa accezione, osserva il presidente dell'Accademia della Crusca, "woke" viene riferito a chi porta le battaglie progressiste verso forme considerate radicali o aggressive, trasformandole, secondo i critici, in atteggiamenti di intolleranza. Il termine finisce così per essere associato anche a questioni come la cosiddetta "cancel culture" e al dibattito sulla teoria del "gender".