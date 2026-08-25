Genova, narcotizza il marito per derubarlo: "Amore mangia questo dolce"

“Amore, prima di andare in barca con gli amici mangia questo dolce, sennò poi hai fame visto che rientri tardi”. Un uomo, impiegato di 56 anni residente nel levante di Genova ha vissuto un vero e proprio incubo. La moglie gli aveva preparato un dolcetto. Ma dentro la torta c'erano decine di gocce di Minias, un potente sonnifero. L'uomo in barca non ci è mai andato. Il motivo? Si è addormentato nel pozzetto, senza neppure riuscire ad avvicinarsi al timone. Gli amici lo hanno cercato e atteso per ore per quella battuta di pesca.

Come ha rivelato il Secolo XIX, è scattato l'allarme e c'è stata una mobilitazione generale per trovare l'uomo. I soccorritori lo hanno poi trovato a bordo della sua stessa imbarcazione. Sul posto è arrivata anche la compagnia, che ha finto di essere spaventata e preoccupata per lui. E gli ha dato uno schiaffo davanti a tutti. “Per tutto quello che ci hai fatto passare”, lo ha rimproverato. Ma la realtà era ben diversa.

Stando a quanto ha riferito il pubblico ministero, la compagna lo maltrattava e lo narcotizzava da settimane: "Almeno da due mesi". Circostanza confermata anche da un amico dell'impiegato che in caserma ha spiegato come lo stesso “fosse cambiato, non fosse più dinamico e si addormentasse spesso anche mentre parlava”, ribadendo ai militari che per lui “Osvaldo era un’altra persona”. Solo in una circostanza l'uomo aveva sospettato qualcosa. La banca, infatti, lo aveva contattato dopo che la sua carta era rimasta nello sportello ATM perché era stato digitato male il codice PIN: “Ma come è possibile che sia successo ieri sera? Io dormivo”. La compagna prelevava con il suo bancomat per 600 euro. E si è comprata un paio di cuffie di ultima generazione per il suo telefono.