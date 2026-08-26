Cosenza, vomito e febbre alta dopo il bagno al mare: 25 bambini in ospedale

Vomito e febbre alta dopo il bagno al mare: è quanto successo a 25 bambini tra i 2 e i 17 anni a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Dopo la comparsa dei sintomi, tra cui anche diarrea e dolori addominali, i piccoli sono stati trasportati negli ospedali di Corigliano-Rossano e Crotone per tutti gli accertamenti necessari. Ancora da chiarire le cause dei malori. Il Comune, però, non esclude un malfunzionamento del depuratore della zona.

"Tra le possibili cause c'è anche un problema al depuratore della zona", ha spiegato il vicesindaco di Mandatoriccio, Francesco Pugliese, all'Adnkronos Salute. Proprio per questo è stata emanata un'ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione per 150 metri a destra e 150 metri a sinistra della foce del fiume Armirò, dove confluisce lo scarico dell'impianto. Intanto Pugliese invita alla cautela: "È ancora presto per stabilire se il malfunzionamento del depuratore sia la causa dei malori. Non possiamo escludere altre ipotesi".