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Cosenza, vomito e febbre alta dopo il bagno al mare: 25 bambini in ospedale

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mercoledì 26 agosto 2026
Cosenza, vomito e febbre alta dopo il bagno al mare: 25 bambini in ospedale

1' di lettura

Vomito e febbre alta dopo il bagno al mare: è quanto successo a 25 bambini tra i 2 e i 17 anni a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Dopo la comparsa dei sintomi, tra cui anche diarrea e dolori addominali, i piccoli sono stati trasportati negli ospedali di Corigliano-Rossano e Crotone per tutti gli accertamenti necessari. Ancora da chiarire le cause dei malori. Il Comune, però, non esclude un malfunzionamento del depuratore della zona.

"Tra le possibili cause c'è anche un problema al depuratore della zona", ha spiegato il vicesindaco di Mandatoriccio, Francesco Pugliese, all'Adnkronos Salute. Proprio per questo è stata emanata un'ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione per 150 metri a destra e 150 metri a sinistra della foce del fiume Armirò, dove confluisce lo scarico dell'impianto. Intanto Pugliese invita alla cautela: "È ancora presto per stabilire se il malfunzionamento del depuratore sia la causa dei malori. Non possiamo escludere altre ipotesi".

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I bambini coinvolti, provenienti dalle province di Latina, Napoli, Avellino e Lecce, alloggiavano in alberghi e abitazioni private della zona. E, come confermato dal vicesindaco, avrebbero fatto il bagno proprio nel tratto di mare oggi interessato dal divieto. Se alcuni dei piccoli sono già stati dimessi, altri invece sono ancora sotto osservazione in ospedale. "Ora si attendono i risultati delle analisi effettuate dai due ospedali, che potranno aiutare a capire l'origine dei malori", ha chiosato il vicesindaco.

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