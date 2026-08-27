Cecina, in fuga sul Suv vogliono investire un poliziotto: l'inseguimento tra i boschi

Il conducente ha infatti accelerato, rischiando di investire uno dei poliziotti impegnati nel posto di blocco. Ne è nato un inseguimento, proseguito per circa un chilometro. A quel punto i due hanno abbandonato la vettura sul bordo della strada e sono fuggiti a piedi, inoltrandosi nel bosco di Rosignano con due zaini.

È stata rubata a Cecina la Land Rover Evoque intercettata lunedì scorso da una volante del commissariato di Rosignano Solvay durante un posto di controllo lungo la strada statale 206. A bordo dell’auto viaggiavano due uomini che, alla vista degli agenti, hanno tentato di evitare il controllo cercando di investire un poliziotto.

Gli agenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti sul veicolo. La verifica della targa ha permesso di risalire al proprietario, che ha formalizzato la denuncia spiegando che l’auto gli era stata rubata poco prima. Una volta completati gli accertamenti, la Land Rover Evoque è stata restituita al legittimo proprietario.

Proseguono invece le indagini per identificare i due uomini riusciti a far perdere le proprie tracce nella zona boschiva. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la loro identità e le responsabilità nella vicenda. Qualora venissero individuati, per loro potrebbero scattare denunce, tra le altre ipotesi, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.