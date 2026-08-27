Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Cecina, in fuga sul Suv vogliono investire un poliziotto: l'inseguimento tra i boschi

giovedì 27 agosto 2026
Cecina, in fuga sul Suv vogliono investire un poliziotto: l'inseguimento tra i boschi

1' di lettura

È stata rubata a Cecina la Land Rover Evoque intercettata lunedì scorso da una volante del commissariato di Rosignano Solvay durante un posto di controllo lungo la strada statale 206. A bordo dell’auto viaggiavano due uomini che, alla vista degli agenti, hanno tentato di evitare il controllo cercando di investire un poliziotto. 

Il conducente ha infatti accelerato, rischiando di investire uno dei poliziotti impegnati nel posto di blocco. Ne è nato un inseguimento, proseguito per circa un chilometro. A quel punto i due hanno abbandonato la vettura sul bordo della strada e sono fuggiti a piedi, inoltrandosi nel bosco di Rosignano con due zaini.

Grosseto, auto impazzita non si ferma all'alt: lo schianto e l'arrivo dei carabinieri, chi c'era alla guida

Sabato sera, intorno alle 22, a Orbetello una pattuglia dei carabinieri ha intimato l’alt a un’auto con a bo...

Gli agenti hanno immediatamente avviato gli accertamenti sul veicolo. La verifica della targa ha permesso di risalire al proprietario, che ha formalizzato la denuncia spiegando che l’auto gli era stata rubata poco prima. Una volta completati gli accertamenti, la Land Rover Evoque è stata restituita al legittimo proprietario.

Proseguono invece le indagini per identificare i due uomini riusciti a far perdere le proprie tracce nella zona boschiva. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire la loro identità e le responsabilità nella vicenda. Qualora venissero individuati, per loro potrebbero scattare denunce, tra le altre ipotesi, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Albenga, il marocchino fugge all'alt e distrugge una volante dei carabinieri

Ancora una brutta storia dalle nostre strade. Non si ferma all'alt e, dopo un rocambolesco inseguimento con le forze...
tag
inseguimento

Follia in strada Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'auto

Sulla Firenze-Pisa-Livorno Fi-Pi-Li, folle inseguimento: ladro non si ferma all’alt e fugge, come lo fermano

A Siena Siena, non si ferma all'alt dei carabinieri: per lo straniero finisce male

ti potrebbero interessare

Ferrara, il tunisino contro gli agenti: alta tensione

Ferrara, il tunisino contro gli agenti: alta tensione

Meteo, torna l'anticiclone africano: picchi di 44 gradi. Ecco quanto durerà

Meteo, torna l'anticiclone africano: picchi di 44 gradi. Ecco quanto durerà

Ancona, "metta la museruola al cane!": autista del bus preso per il collo da uno straniero

Ancona, "metta la museruola al cane!": autista del bus preso per il collo da uno straniero

Redazione
Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'auto

Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'auto

Redazione