Marsala, orrore al cimitero: teschi e ossa umane in un bidone della spazzatura

Macabra scoperta al cimitero di Marsala (Trapani), dove sono stati trovati dei teschi, insieme con ossa umane, all'interno di un secchio per la raccolta differenziata. A scoprirlo è stato un cittadino che poi ha postato la foto sui social. "Di fronte a questa immagine sono rimasta ferma. E da cittadina prima e da consigliera non posso e non voglio far finta di non vedere. Quello che è accaduto al nostro cimitero è un fatto gravissimo e inaccettabile", ha detto la consigliera comunale Eleonora Milazzo.

"Chi si reca in quel luogo lo fa per portare un fiore, una preghiera, per cercare un momento di raccoglimento e di pace con i propri familiari scomparsi. Una scena del genere è dolore vivo. Il rispetto verso i defunti viene prima di ogni cosa. Sono certa che l'Amministrazione farà tutto quanto necessario per fare piena luce su quanto accaduto. I nostri defunti meritano dignità".

"Non sappiamo ancora nulla di questa storia – ha spiegato a Fanpage.it Milazzo -. Per le informazioni che abbiamo, potrebbe trattarsi delle ossa di chiunque, anche di uno dei miei cari. La vicenda sarà approfondita, ci sono delle indagini in corso. Personalmente ho ripreso il post di denuncia della cittadina che ha segnalato per prima il problema: era un dovere civico e morale accertare quanto accaduto, soprattutto per evitare che cose del genere si ripetano ancora. Mi sono interfacciata con la sindaca Andreana Patti che però al momento è fuori città, ma è interesse dell'intera amministrazione comunale verificare quanto segnalato. Appena ho letto quel post, mi sono attivata per ricostruire la vicenda e per fornire risposte ai cittadini su quanto successo. Ci sono delle denunce e speriamo di far luce quanto prima su una storia che getta fango sulla nostra bellissima Marsala".