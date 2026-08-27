Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'auto

Non si sono fermati all'alt della Polizia di Stato e sono fuggiti in auto con compagne e figli piccoli. Due giovani, un 19enne di Caltagirone e un 21enne di Catania, sono stati arrestati dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania al culmine di una pericolosa fuga in auto in centro. L’auto con i due soggetti a bordo non si è fermata al posto di controllo in via VI Aprile e ha sfrecciato a tutta velocità verso piazza Giovanni XXIII dove il conducente, con una manovra brusca, ha invertito la marcia andando a sbattere lateralmente contro l’auto dei poliziotti. Nonostante l’impatto, gli agenti non li hanno persi di vista e hanno tallonato l’auto dei fuggitivi fino a piazza Alcalà dove li hanno bloccati.

Entrambi, scesi dall’auto, hanno minacciato i poliziotti che nel frattempo avevano richiesto l’intervento di altre pattuglie. Riportata la situazione alla calma, i poliziotti della squadra volanti hanno notato come nei sedili passeggeri fossero presenti le compagne dei due fuggitivi che tenevano in braccio rispettivamente i loro figli, due bambini piccoli di un anno e di soli 6 mesi. Una delle donne è scesa dall’auto e, pur tenendo in braccio il bambino, ha tentato di dare manforte al compagno, cercando di ostacolare l’operato dei poliziotti, insultandoli. La giovane è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.