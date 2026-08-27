Catania, fuggono all'alt e si scontrano contro la polizia: chi c'era dentro l'auto

Non si sono fermati all'alt della Polizia di Stato e sono fuggiti in auto con compagne e figli piccoli. Due giovani, un 19enne di Caltagirone e un 21enne di Catania, sono stati arrestati dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania al culmine di una pericolosa fuga in auto in centro. L’auto con i due soggetti a bordo non si è fermata al posto di controllo in via VI Aprile e ha sfrecciato a tutta velocità verso piazza Giovanni XXIII dove il conducente, con una manovra brusca, ha invertito la marcia andando a sbattere lateralmente contro l’auto dei poliziotti. Nonostante l’impatto, gli agenti non li hanno persi di vista e hanno tallonato l’auto dei fuggitivi fino a piazza Alcalà dove li hanno bloccati.
Entrambi, scesi dall’auto, hanno minacciato i poliziotti che nel frattempo avevano richiesto l’intervento di altre pattuglie. Riportata la situazione alla calma, i poliziotti della squadra volanti hanno notato come nei sedili passeggeri fossero presenti le compagne dei due fuggitivi che tenevano in braccio rispettivamente i loro figli, due bambini piccoli di un anno e di soli 6 mesi. Una delle donne è scesa dall’auto e, pur tenendo in braccio il bambino, ha tentato di dare manforte al compagno, cercando di ostacolare l’operato dei poliziotti, insultandoli. La giovane è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
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I poliziotti hanno perquisito l’auto trovando una mazza chiodata nella disponibilità del 21enne che è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Entrambi sono stati arrestati per fuga pericolosa e resistenza. Informato il pubblico ministero di turno, il 19enne e il 21enne sono stati portati in carcere in attesa di essere giudicati per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.