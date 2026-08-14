Fi-Pi-Li, folle inseguimento: ladro non si ferma all’alt e fugge, come lo fermano

Notte movimentata sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra il 10 e l’11 agosto un lungo inseguimento si è concluso nelle campagne di Casciana Terme Lari. Protagonista un motociclista in sella a una potente Bmw, risultata successivamente rubata a Livorno. Tutto è iniziato nei pressi dell’area di servizio di Grecciano, quando una pattuglia della Polizia stradale di Pisa ha intercettato la moto mentre percorreva la superstrada. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente per procedere a un controllo, ma l’uomo ha ignorato l’ordine e ha accelerato, dando il via alla fuga.

La pattuglia si è messa immediatamente all’inseguimento lungo la Fi-Pi-Li. Il motociclista ha cercato di sfruttare la potenza della Bmw e l’alta velocità per distanziare gli agenti, ma senza riuscirci. Arrivato all’uscita di Ponsacco, ha abbandonato la superstrada e si è immesso sulle strade secondarie, tentando di far perdere le proprie tracce.

La fuga è proseguita fino al territorio di Casciana Terme Lari, dove l’uomo ha deciso di lasciare definitivamente la moto. Dopo aver abbandonato anche il casco, si è inoltrato a piedi nei campi circostanti, approfittando del buio per nascondersi.

Gli agenti hanno avviato le ricerche nella zona, perlustrando campagne e strade nel tentativo di rintracciarlo. Nonostante gli accertamenti, il motociclista è riuscito a dileguarsi. La Bmw, recuperata dalla Polizia stradale, ha però permesso di chiarire un elemento importante: il mezzo era stato rubato a Livorno. La moto è stata quindi sequestrata per gli accertamenti e potrà essere restituita al legittimo proprietario.