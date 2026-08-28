Gorgonzola richiamato dai supermercati: "Listeria", ecco i lotti interessati

Il Gorgonzola dolce da 200 grammi a marchio IDAL è stato ritirato dal commercio a causa del possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. Il richiamo, pubblicato il 26 agosto 2026, interessa nello specifico il lotto di produzione 126G22, con data di scadenza fissata al 5 settembre 2026 e marchio di identificazione dello stabilimento IT T616G UE. Il prodotto viene commercializzato da IDAL srl, ma è stato realizzato nello stabilimento Granarolo SpA di Casalino, in provincia di Novara.

La decisione di ritirare il prodotto è stata presa in via precauzionale dopo la segnalazione del possibile rischio di presenza del batterio Listeria monocytogenes. Si tratta di un microrganismo che può provocare la listeriosi, un’infezione che nella maggior parte dei casi può presentarsi con sintomi gastrointestinali o febbre, ma che può diventare particolarmente grave in alcune categorie di persone. Tra quelle maggiormente a rischio ci sono le donne in gravidanza, gli anziani, i neonati e le persone con un sistema immunitario indebolito. Per questo motivo, l’avviso invita i consumatori a prestare particolare attenzione e a non consumare il prodotto qualora la confezione appartenga al lotto indicato nel richiamo.

Chi avesse già acquistato una confezione di Gorgonzola dolce IDAL da 200 grammi appartenente al lotto 126G22 non deve quindi consumarla, ma deve riportarla al punto vendita dove è stata acquistata. Il prodotto potrà essere restituito anche per ottenere il rimborso, seguendo le indicazioni fornite dal negozio. Il richiamo riguarda dunque una specifica partita del prodotto e, in presenza della confezione interessata, è importante verificare attentamente il numero del lotto e la data di scadenza prima del consumo. La raccomandazione principale resta quella di non mangiare il formaggio appartenente al lotto segnalato e di restituirlo al rivenditore, così da evitare un potenziale rischio per la salute.