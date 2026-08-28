Savona, le controllano l'auto? Sale a bordo, scappa e investe due vigilesse

Parcheggia l'auto quasi in mezzo alla carreggiata e quando torna e trova due vigilesse intente a eseguire un controllo sale in macchina e riparte investendole. Ha dell'assurdo quello che è successo questa mattina, venerdì 28 agosto, a Cairo Montenotte, provincia di Savona. Tutto è cominciato quando le due agenti, due vice comandanti, hanno notato una Peugeot bianca mal parcheggiata, quasi in mezzo alla carreggiata. A quel punto si sono avvicinate per controllare e anche per accertarsi che non ci fosse qualche emergenza in corso viste le modalità del parcheggio.

Mentre stavano risalendo al proprietario tramite la targa e facendo i primi accertamenti, ecco che si presenta una donna sulla cinquantina senza nessuna intenzione di collaborare, come raccontato dalle stesse vigilesse e riportato da La Stampa. La donna, dunque, è salita in auto ed è scappata. Nella manovra, però, ha investito le due agenti: quella che era dietro la vettura è stata colpita in retromarcia ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo; l'altra invece è stata colpita al ginocchio subito dopo, durante la ripartenza dell'auto, con la parte anteriore della vettura. Non si sa cosa abbia scatenato una reazione di questo tipo da parte della donna. Intanto, però, sono in corso le indagini dei carabinieri. Indagini che si ipotizza siano rapide dal momento che le vigilesse erano già riuscite a recuperare tutti i dati dell’auto e del proprietario.