Torino, 94enne va dal parrucchiere e muore poco dopo: la scoperta-choc

È morta dopo essersi sottoposta a un trattamento dal parrucchiere. Melina, pensionata 94enne di Torino, è deceduta dopo essere stata colpita da una grave reazione cutanea. La vicenda risale a metà luglio, quando Melina si sottopone a un trattamento per capelli in un salone di corso Turati. Un luogo - gestito da una persona proveniente dalla Cina - che la 94enne avrebbe già frequentato in passato e senza riscontrare problemi. Durante il trattamento, la donna avrebbe riferito di aver avvertito un odore acre provenire dalla mantellina di gomma appoggiata sulle spalle.

Una volta tornata a casa, sarebbero comparsi arrossamenti e lacerazioni nella zona del collo. Le condizioni sono peggiorate, tanto da costringerla a un ricovero all’ospedale Mauriziano. Le lesioni, secondo gli accertamenti medico-legali riportati dalla stampa, avrebbero interessato circa il 70 per cento del corpo. Melina muore dopo circa due settimane. Immediato l'intervento dei carabinieri del Nas, insieme ai militari della compagnia Torino San Carlo. Durante il controllo sarebbero stati fotografati e repertati shampoo, tinte, balsami, maschere e altri prodotti utilizzati nel salone.