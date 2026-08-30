Firenze, il video sui social: "L'immigrato stacca il Tricolore e ci sputa sopra"

Se dovessimo fornire una rappresentazione a uno straniero o alla sinistra italiana di ciò che significa "mancata integrazione", probabilmente mostreremmo un video che arriva direttamente da Firenze. La clip, diventata subito virale sui social e condivisa dalla vicesegretaria della Lega SIlvia Sardone, mostra uno straniero - probabilmente nordafricano - intento a staccare le bandiere istituzionali da un edificio. A petto nudo, per prima sdradica quella italiana: il tricolore. Poi si concentra su quella dell'Unione europea. Salvo poi tornare indietro per tirare un calcio a quella italiana e, forse, anche qualche sputo. Una volta oltraggiato il Tricolore, lo straniero si allontana come se niente fosse. Attorno a lui tutto tace: nessuno interviene per bloccarlo.

Sotto al video pubblicato dall'eurodeputata della Lega in tanti hanno lasciato commenti pieni di sdegno: "Visto che lo abbiamo riconosciuto prendiamolo e mettiamolo su un aereo x casa sua SUBITO!!!!!!", "La colpa è dei giudici… gli fanno credere di essere onnipotenti…", "Bisogna denunciarlo per vilipendio alla bandiera ai sensi del art 292 del codice penale", "X me è da considerare atto terroristico! Uno straniero che agisce contro il paese dove è ospitato? Ma di cosa parliamo!", "E il bello è che nessuno lo ferma. Il tricolore non si tocca", "Espulsione immediata non sei degno di restare, stacchi la bandiera e ci sputi sopra e ti dovrei pure aiutare , rimpatrio immediato".