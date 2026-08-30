Alessandro Di Battista, il blitz all'ospedale e il giallo sul trasferimento: cosa emerge

Alcuni messaggi sui social, poi la telefonata con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo la grande paura, Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a Cuba dopo un malore, risponde in prima persona ai tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti. "Ce la metterò tutta per tornare presto", scrive in mattinata a Ilaria Loquenzi, nello staff comunicazione M5S quando lui era deputato. "Non mollare e torna per favore... a rivedere le stelle", gli aveva scritto lei, richiamando un verso dantesco tanto caro al Movimento delle origini. Qualche ora dopo, il grazie di Di Battista a Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano, che ieri aveva avuto un pensiero per lui. Dopo la risposta, Sorbillo invita il 48enne romano a Napoli a festeggiare, quando tutto sarà finito, "con una super pizzata".

"Invitiamo praticamente tutti nel centro storico: pizze, cucina napoletana e buon vino free per tutti per dimenticarci e far dimenticare questo brutto spavento che ci siamo presi ieri, abbiamo avuto molta molta paura per te Ale, è stato bruttissimo", scrive. "Ne ho bisogno - replica allora con un filo di ironia Di Battista, allegando la foto di un vassoio con un piatto di pollo e riso ricevuto in ospedale - vi vengo a trovare presto".Nel pomeriggio, poi, un breve colloquio al telefono con Antonio Tajani. Il ministro degli Esteri si fa ambasciatore della solidarietà del Governo e lo descrive “combattivo nel tono, non indebolito nel morale nonostante la complicata situazione”. Il vicepremier ribadisce che l'esecutivo farà "tutto quello che serve per lui come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili", e augura a Di Battista di tornare presto a Roma. Rievocando il proprio passato da giornalista, poi, Tajani chiede all'ex deputato del M5s su cosa si stesse concentrando nei suoi reportage e lui gli parla a lungo di Cuba, sottolinea la necessità di aiutare il popolo cubano, date le condizioni dell'isola.