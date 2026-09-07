Francesco muore a 14 anni per un tumore, genitori indagati: come lo hanno curato

Francesco poteva essere salvato. Se fossero stati rispettati i protocolli chemioterapici e chirurgici previsti dalla scienza medica Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024, poteva essere ancora vivo. Invece i genitori si sarebbero invece affidati al cosiddetto "metodo Hamer". Lo affermano i periti Antonello Cirnelli e Franca Fagioli, nella relazione della perizia per la quale erano stati incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza, davanti alla quale i genitori sono imputati per omicidio volontario con dolo eventuale, e che è stata depositata nella giornata di lunedì 7 settembre. La relazione introduce una nuova ipotesi, che cioè i seguaci del metodo Hamer possono aver utilizzato nei confronti di Francesco farmaci neurotossici (Artemisia) e confuta le conclusioni della difesa, che sosteneva la mancanza di nesso di causa tra le scelte dei genitori e il decesso del figlio. L'udienza di discussione è prevista per il 16 settembre prossimo.