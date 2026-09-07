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Alessandro Di Battista

"Tagliamo le teste": l'orrore alla festa dei giovani del Pd

lunedì 7 settembre 2026
"Tagliamo le teste": l'orrore alla festa dei giovani del Pd

1' di lettura

È polemica dopo la festa provinciale dei Giovani democratici di Pesaro-Urbino, "Amelia", organizzata al Circolo Arci di Villa Fastiggi. Al centro della contestazione un video, pubblicato sui canali social della manifestazione, nel quale alcuni esponenti del Partito democratico intonano uno stornello dai contenuti fortemente politici: "'Torneremo dai padroni e gli taglierem la testa, ohi lì ohi là, comunismo e libertà'".

A sollevare il caso è il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia Antonio Baldelli, che critica non solo le parole pronunciate durante la festa, ma anche la scelta di pubblicare il filmato accompagnandolo con la scritta "Compagni veri". Secondo l’esponente di FdI, il contenuto richiamerebbe una retorica di violenza politica e assumerebbe un peso particolare perché la festa è stata anche occasione di confronto tra Matteo Ricci e Giuseppe Conte sulla possibile alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle.

Baldelli chiede quindi ai vertici dei due partiti una presa di distanza, interrogandosi sul clima politico nel quale dovrebbe essere costruito il cosiddetto campo largo. "La domanda, allora, è inevitabile: è questo il clima nel quale il campo largo intende costruire il proprio programma? La lotta ai 'padroni' a colpi di teste da tagliare?".

Il deputato ha inoltre presentato un’interrogazione per verificare un eventuale utilizzo di fondi pubblici nell’organizzazione della manifestazione e ha chiesto: "La band si è esibita anche grazie ai pagamenti della Regione e quindi con soldi pubblici?".

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