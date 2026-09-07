Nicola Fratoianni, "ecco perché Afd trionfa": come rosica (e perde la bussola)

La vittoria dell'Afd in Sassonia-Anhalt ha rappresentato una bella lezione per la sinistra europea. Lo stesso Nicola Fratoianni non può che constatare che quanto accaduto in Germania "dev'essere una sveglia potente". Da qui la chiamata alle armi: "Occorre mobilitarsi immediatamente, anche in Italia, per rimuovere terreno all'estremismo di destra. Questi in Germania si definiscono il nazismo dal volto simpatico. Si rischia il naufragio dell'Europa".
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Intervistato da Repubblica, il co-leader di Avs giustifica il successo dell'Afd come "l'effetto del tracollo del welfare state (stato sociale, del benessere ndr), della civiltà del lavoro, della diseguaglianza che continua a crescere alimentando una povertà che rende le persone più sole e insicure, non solo nella loro dimensione materiale, ma persino esistenziale". Insomma, a suo dire "l'internazionale nera investe nella paura senza offrire soluzioni. Tra i progressisti si deve avere il coraggio di cambiare radicalmente rotta, di fare i conti con un capitalismo predatorio che ha determinato questa condizione in ampi settori della popolazione e globale".
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In concreto? È la domanda che sorge spontanea pure a Repubblica. "Continuo a vedere l'esigenza di una tassa sui super ricchi - prosegue Fratoianni -. In Italia si tratterebbe solo di 50 mila italiani che hanno un patrimonio netto superiore ai 5 milioni di euro. E bisogna fermare questa folle corsa al riarmo. La Linke, come lo siamo noi, è una forza di sinistra, femminista, ambientalista e dunque nemica di Vladimir Putin. Al contrario di Afd che apprezza il dittatore russo perché parla la stessa lingua di estrema destra".