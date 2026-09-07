Nicola Fratoianni, "ecco perché Afd trionfa": come rosica (e perde la bussola)

Intervistato da Repubblica, il co-leader di Avs giustifica il successo dell'Afd come " l'effetto del tracollo del welfare state (stato sociale, del benessere ndr), della civiltà del lavoro, della diseguaglianza che continua a crescere alimentando una povertà che rende le persone più sole e insicure, non solo nella loro dimensione materiale, ma persino esistenziale". Insomma, a suo dire "l'internazionale nera investe nella paura senza offrire soluzioni. Tra i progressisti si deve avere il coraggio di cambiare radicalmente rotta, di fare i conti con un capitalismo predatorio che ha determinato questa condizione in ampi settori della popolazione e globale".

In concreto? È la domanda che sorge spontanea pure a Repubblica. "Continuo a vedere l'esigenza di una tassa sui super ricchi - prosegue Fratoianni -. In Italia si tratterebbe solo di 50 mila italiani che hanno un patrimonio netto superiore ai 5 milioni di euro. E bisogna fermare questa folle corsa al riarmo. La Linke, come lo siamo noi, è una forza di sinistra, femminista, ambientalista e dunque nemica di Vladimir Putin. Al contrario di Afd che apprezza il dittatore russo perché parla la stessa lingua di estrema destra".