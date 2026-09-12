Superenalotto, vinti 223 milioni di euro a La Valletta Brianza: "Chi è il fortunato", tam tam impazzito dal bar

Il Superenalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo '6'. Nel concorso di oggi, venerdì 11 settembre 2026, una schedina giocata in un bar di La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, ha centrato la sestina vincente aggiudicandosi un super jackpot del valore di oltre 223 milioni di euro.

Il colpo - segnala Agimeg - è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto. Il "6" mancava ormai da oltre un anno. L'ultima sestina vincente risaliva infatti al maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Da allora il montepremi è cresciuto concorso dopo concorso, alimentando un'attesa che ha coinvolto l'intera penisola. La somma di 223,2 milioni di euro si inserisce tra i montepremi più ricchi mai distribuiti nella storia del concorso, conquistando il secondo posto. Il gradino più alto resta saldamente occupato dai 371,1 milioni di euro della Bacheca dei Sistemi, centrati il 16 febbraio 2023 e suddivisi in 90 quote.

"Non sappiamo nulla, sappiamo che è stata realizzata la vincita al Superenalotto perché il telefono non smette di squillare", spiega all'agenzia Adnkronos il gestore della ricevitoria "Al Chicherin" di La Valletta Brianza. Il clima, all'interno del punto vendita, è di grande concitazione: malgrado il gestore ripeta di non saperne nulla, le voci che si sentono in sottofondo lasciano poco spazio all'immaginazione, descrivendo l'atmosfera di grande allegria ed entusiasmo. Secondo quanto trapela, però, il vincitore sarebbe "uno del posto".