Roma, sequestra, violenta e rapina una donna a casa sua: in manette un congolese

Sequestra, violenta e rapina una donna italiana di 56 anni nel cuore di Roma: un congolese di 32 anni è stato arrestato dopo ben due mesi di ricerche. Gli investigatori sono riusciti a trovarlo grazie alle tracce lasciate nella casa della vittima, alle immagini delle telecamere e al racconto della donna. I fatti risalgono alla notte del 5 luglio scorso: la vittima stava rientrando nella sua abitazione nel rione Monti, ma a pochi passi dalla porta di casa uno sconosciuto l’ha sorpresa alle spalle, bloccata e costretta ad aprire l’appartamento.

Una volta dentro la casa, l'ha violentata. E prima di scappare ha portato via gioielli e orologi. A seguito della denuncia della donna, che subito dopo la violenza è stata portata al pronto soccorso dell’Isola Tiberina-Gemelli, gli inquirenti hanno aperto una vera e propria caccia all’uomo. Quando i militari lo hanno rintracciato, nella sua abitazione avrebbero recuperato una parte dei gioielli e degli orologi presi alla donna quella notte. A quel punto per l’uomo è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. E di conseguenza è stato trasferito a Rebibbia.