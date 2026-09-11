Roma, sequestra, violenta e rapina una donna a casa sua: in manette un congolese

Sequestra, violenta e rapina una donna italiana di 56 anni nel cuore di Roma: un congolese di 32 anni è stato arrestato dopo ben due mesi di ricerche. Gli investigatori sono riusciti a trovarlo grazie alle tracce lasciate nella casa della vittima, alle immagini delle telecamere e al racconto della donna. I fatti risalgono alla notte del 5 luglio scorso: la vittima stava rientrando nella sua abitazione nel rione Monti, ma a pochi passi dalla porta di casa uno sconosciuto l’ha sorpresa alle spalle, bloccata e costretta ad aprire l’appartamento.
Una volta dentro la casa, l'ha violentata. E prima di scappare ha portato via gioielli e orologi. A seguito della denuncia della donna, che subito dopo la violenza è stata portata al pronto soccorso dell’Isola Tiberina-Gemelli, gli inquirenti hanno aperto una vera e propria caccia all’uomo. Quando i militari lo hanno rintracciato, nella sua abitazione avrebbero recuperato una parte dei gioielli e degli orologi presi alla donna quella notte. A quel punto per l’uomo è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. E di conseguenza è stato trasferito a Rebibbia.
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Negli ultimi mesi, sono stati tanti gli episodi di questo tipo: alla fine di gennaio, per esempio, a Bellaria Igea Marina una donna di 32 anni aveva incontrato alla stazione di Rimini un uomo, un tunisino di 28 anni, che le aveva proposto un riparo per trascorrere la notte. I due avevano raggiunto una vecchia colonia dove poi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata aggredita sessualmente.