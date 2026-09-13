Pietracatella, "di nuovo in Questura": chi è stata ascoltata per 4 ore, c'è la svolta?

Nuova audizione nell'inchiesta della Procura di Larino sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Una professoressa di matematica dell'Istituto agrario di Riccia, amica d'infanzia di Gianni Di Vita e persona a lui particolarmente vicina, è stata ascoltata oggi per circa quattro ore negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso. La donna, già sentita più volte nel corso dell'inchiesta, è entrata in Questura intorno alle 8 ed è uscita poco dopo mezzogiorno.

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L'insegnante è stata convocata come persona informata sui fatti e non risulta indagata. Secondo quanto apprende si apprende le domande avrebbero riguardato in particolare i suoi rapporti con Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, e quelli con Antonella Di Ielsi. Tra le due donne i rapporti sarebbero stati difficili e, secondo quanto emerge, da tempo non si parlavano. L'audizione rientra negli approfondimenti investigativi sui rapporti e sulle relazioni personali delle persone più vicine alla famiglia Di Vita, uno dei filoni sui quali si sta concentrando l'attività della Squadra Mobile di Campobasso, coordinata dalla procuratrice Elvira Antonelli.

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