Ricina, il sacchetto con la scritta 'Monique': la scoperta inquietante

Il Tg1 ha reso nota la lista degli oggetti e dei liquidi trovati dagli investigatori nella casa della famiglia Di Vita durante il sequestro effettuato a fine luglio. Tra i 131 reperti recuperati dalla polizia scientifica nell'abitazione di Pietracatella ci sono un cestino per l'immondizia, un contenitore con liquido medicale, una spazzola e anche dei residui di pane. Gli inquirenti si sono soffermati anche su un liquido per pavimenti, una borraccia e una bottiglia vuota. Ad attirare particolarmente l'attenzione, poi, un sacchetto in plastica rosso con scritto 'Monique', uno dei possibili diminutivi di nomi già emersi durante le indagini.

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Oltre al sequestro, sono stati effettuati tamponi in ogni angolo della casa per rilevare eventuali tracce del veleno che ha ucciso Antonella di Ielsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita. Anche tutti gli oggetti sequestrati sono stati sottoposti al tampone. Nello stesso giorno del sopralluogo, riferisce sempre il Tg1, gli investigatori sarebbero entrati anche nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito delle due vittime che esercita l'attività di commercialista in un appartamento di fronte a quello di famiglia.

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