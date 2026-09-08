Ricina, una svolta clamorosa: "Nei prossimi giorni i primi indagati"

Potrebbero essere giorni decisivi per l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute a Pietracatella dopo essere state avvelenate con la ricina. Nel corso della puntata di Dentro la Notizia del 7 settembre sono emersi nuovi dettagli su un’indagine che avrebbe già raccolto oltre 200 testimonianze, oltre a messaggi, chat e documenti sui rapporti personali e familiari delle vittime.

Secondo quanto riferito durante la trasmissione, gli investigatori avrebbero acquisito elementi considerati rilevanti e potrebbero essere notificati a breve i primi avvisi di garanzia. Tra i passaggi al vaglio degli inquirenti c’è il confronto del 20 agosto in Questura a Campobasso tra Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, e una sua vecchia conoscente, insegnante di matematica. Dal faccia a faccia sarebbero emerse alcune contraddizioni, ancora oggetto di verifica.