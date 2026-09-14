Arrestato 26 enne di Castellammare di Stabia per violenza e sequestro di una giovane conosciuta sui social

Nella notte tra il 2 ed il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli una giovane ragazza , poco più che maggiorenne è stata sequestrata e violentata da un uomo di 26 anni che con l’inganno l’ha attirata in una cantina situata in un posto buio ed isolato. Una volta all’interno del locale, avrebbe sbarrato la porta d’ingresso con un pesante termosifone e le avrebbe sottratto il telefono cellulare, impedendole così di chiedere aiuto o allontanarsi. La vittima è stata immobilizzata anche con travi di legno. Arrestato un 26enne, conosciuto tramite un social network, secondo la Procura, l’uomo l’avrebbe minacciata di morte aggredendola ripetutamente.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. È gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutti contestati con aggravanti. La denuncia della giovane, presentata nei giorni successivi, ha fatto immediatamente scattare le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata. Il racconto della giovane, come riferito dalla Procura, sarebbe risultato dettagliato e coerente e avrebbe trovato riscontri nei referti medici dell’ospedale. Il gip, nel disporre la custodia cautelare in carcere, ha evidenziato la particolare gravità della condotta contestata e la pericolosità sociale dell’indagato, ritenendo concreto anche il rischio che possa reiterare reati della stessa natura.