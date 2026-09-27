Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Sangue a Roma: nigeriano accoltella una donna e semina il panico tra i pendolari

domenica 27 settembre 2026
Sangue a Roma: nigeriano accoltella una donna e semina il panico tra i pendolari

1' di lettura

Paura a Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Valle. Una donna di 28 anni è stata aggredita e ferita al braccio con un coltello mentre si trovava in piazzale Ezio Tarantelli, intorno alle 8. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia Locale, che ha successivamente arrestato un 24enne di nazionalità nigeriana, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione.

A dare l’allarme è stato il compagno della vittima, un cittadino romeno, che ha fermato una pattuglia del IX Gruppo Eur impegnata nei controlli nella zona. Gli agenti hanno raggiunto la donna e prestato i primi soccorsi, prima del trasferimento in ospedale.

Nel frattempo, come riporta ilSecolo d'Italia, sono partite le ricerche dell’aggressore, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe allontanato verso i binari. Il giovane è stato individuato e bloccato poco distante dal luogo dell’accaduto. Nelle vicinanze è stato inoltre recuperato un coltello con una lama di circa sette centimetri, sul quale sarebbero state trovate tracce di sangue.

Secondo le testimonianze raccolte, il 24enne avrebbe tentato di colpire anche il compagno della donna e un’altra persona presente sul posto, entrambi riusciti a evitare i fendenti. Il giovane, risultato incensurato, è stato arrestato e sottoposto a giudizio direttissimo. L’arresto è stato successivamente convalidato. Proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le motivazioni dell’aggressione.

tag
roma
nigeriano
aggressione

A Tor di Valle Roma, nigeriano accoltella una 28enne e semina il panico in stazione: dove lo hanno beccato

Roma, la denuncia di Zossolo: "La Comunità Islamica Romana, la sinistra e gli ex terroristi tentano di far approvare una mozione contro l'islamofobia"

Perugia Perugia, 15enne fugge all'alt e picchia i carabinieri: l'auto era rubata

ti potrebbero interessare

Le scelte religiose e la coscienza individuale

Le scelte religiose e la coscienza individuale

Steno Sari
Droga per giorni, la lite per 50 euro, il cadavere fatto a pezzi: cos'è successo nel festino della prof

Droga per giorni, la lite per 50 euro, il cadavere fatto a pezzi: cos'è successo nel festino della prof

TORINO, IL 7 OTTOBRE E QUELLA PAROLA CHE PESA COME UN MACIGNO: “RESISTENZA”

TORINO, IL 7 OTTOBRE E QUELLA PAROLA CHE PESA COME UN MACIGNO: “RESISTENZA”

Andrea Pasini
Milano, i maranza sfasciano tutto: Porta Venezia sotto choc, volano sedie

Milano, i maranza sfasciano tutto: Porta Venezia sotto choc, volano sedie

Alessandro Aspesi