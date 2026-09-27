Sangue a Roma: nigeriano accoltella una donna e semina il panico tra i pendolari

Paura a Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Valle. Una donna di 28 anni è stata aggredita e ferita al braccio con un coltello mentre si trovava in piazzale Ezio Tarantelli, intorno alle 8. L’episodio ha richiesto l’intervento della Polizia Locale, che ha successivamente arrestato un 24enne di nazionalità nigeriana, ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione.

A dare l’allarme è stato il compagno della vittima, un cittadino romeno, che ha fermato una pattuglia del IX Gruppo Eur impegnata nei controlli nella zona. Gli agenti hanno raggiunto la donna e prestato i primi soccorsi, prima del trasferimento in ospedale.

Nel frattempo, come riporta ilSecolo d'Italia, sono partite le ricerche dell’aggressore, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe allontanato verso i binari. Il giovane è stato individuato e bloccato poco distante dal luogo dell’accaduto. Nelle vicinanze è stato inoltre recuperato un coltello con una lama di circa sette centimetri, sul quale sarebbero state trovate tracce di sangue.

Secondo le testimonianze raccolte, il 24enne avrebbe tentato di colpire anche il compagno della donna e un’altra persona presente sul posto, entrambi riusciti a evitare i fendenti. Il giovane, risultato incensurato, è stato arrestato e sottoposto a giudizio direttissimo. L’arresto è stato successivamente convalidato. Proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le motivazioni dell’aggressione.