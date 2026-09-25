Perugia, 15enne fugge all'alt e picchia i carabinieri: l'auto era rubata

Pur avendo meno di 15 anni è stato sorpreso dai carabinieri alla guida di una Land Rover (risultata rubata a Ravenna) che procedeva sulla E45 a forte velocità. All'altezza di Città di Castello non si è fermato all'alt e - riferisce l'Arma - durante la fuga ha speronato un'altra auto ed è stato bloccato dai militari dopo una colluttazione. È stato quindi arrestato per ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il minorenne è stato individuato da un equipaggio del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Città di Castello che controlla particolarmente quella zona considerata punto di transito di persone coinvolte in attività illecite.
Ha intimato l'alt alla Land Rover ma il conducente, alla vista dei militari - ricostruisce l'Arma -, ha proseguito la propria corsa a velocità sostenuta lungo la statale tiberina. Durante la fuga, ha speronato un'Audi A3 condotta da una giovane rimasta illesa. All'uscita dallo svincolo di Umbertide, il ragazzo è stato bloccato dai militari dopo aver percorso alcuni chilometri e opposto una "strenua resistenza", aggredendo i militari che hanno riportato lievi lesioni personali. Le successive verifiche hanno confermato che il veicolo era stato sottratto presso un autosalone di Ravenna.
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La targa è risultata essere stata applicata su quella originale mediante un adesivo. Durante il controllo i carabinieri hanno tra l'altro sequestrato al quindicenne, con diversi precedenti di polizia, numerosi adesivi riproducenti targhe automobilistiche e un telefono cellulare. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all'identificazione di eventuali complici. Su disposizione della Procura della Repubblica per i minorenni di Perugia che coordina le indagini l'arrestato è stato trasferito presso l'istituto penale per i minorenni di Firenze.