Roma, nigeriano accoltella una 28enne e semina il panico in stazione: dove lo hanno beccato

Panico a Roma, nella stazione in zona Tor di Valle, dove un nigeriano di 24 anni ha accoltellato al braccio una donna di 28 anni e messo in fuga tutti i pendolari presenti in quel momento. La vittima, presa di mira intorno alle 8 di mattina dello scorso giovedì, il 24 settembre, è stata ferita mentre andava al lavoro. Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga ma fortunatamente è stato subito rintracciato dagli agenti della Polizia Locale che, contestualmente, hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di circa 7 centimetri. Un’arma su cui gli investigatori hanno rilevato tracce ematiche.

A richiamare l'attenzione di una pattuglia della polizia, che in quel momento era impegnata in un servizio di controllo stradale, è stato un cittadino romeno, compagno della donna vittima dell'accoltellamento. L’uomo avrebbe poi indicato agli agenti la direzione presa dall'aggressore, verso i binari. Secondo le prime testimonianze raccolte, inoltre, il 24enne non si sarebbe limitato alla 28enne ma avrebbe provato a colpire anche il compagno della giovane donna e un’altra persona presente sul posto, che però sarebbero riusciti a evitare i fendenti.