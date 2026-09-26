Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Roma, nigeriano accoltella una 28enne e semina il panico in stazione: dove lo hanno beccato

di
Libero logo
sabato 26 settembre 2026
Roma, nigeriano accoltella una 28enne e semina il panico in stazione: dove lo hanno beccato

1' di lettura

Panico a Roma, nella stazione in zona Tor di Valle, dove un nigeriano di 24 anni ha accoltellato al braccio una donna di 28 anni e messo in fuga tutti i pendolari presenti in quel momento. La vittima, presa di mira intorno alle 8 di mattina dello scorso giovedì, il 24 settembre, è stata ferita mentre andava al lavoro. Dopo l'aggressione, l'uomo si è dato alla fuga ma fortunatamente è stato subito rintracciato dagli agenti della Polizia Locale che, contestualmente, hanno rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di circa 7 centimetri. Un’arma su cui gli investigatori hanno rilevato tracce ematiche.

A richiamare l'attenzione di una pattuglia della polizia, che in quel momento era impegnata in un servizio di controllo stradale, è stato un cittadino romeno, compagno della donna vittima dell'accoltellamento. L’uomo avrebbe poi indicato agli agenti la direzione presa dall'aggressore, verso i binari. Secondo le prime testimonianze raccolte, inoltre, il 24enne non si sarebbe limitato alla 28enne ma avrebbe provato a colpire anche il compagno della giovane donna e un’altra persona presente sul posto, che però sarebbero riusciti a evitare i fendenti.

Gli investigatori stanno comunque effettuando tutti gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. E, allo stesso tempo, chiarire le circostanze e i motivi dietro all’aggressione. Intanto il 24enne, che risulterebbe incensurato, sarebbe finito in manette. E l'arresto sarebbe poi stato convalidato al termine del giudizio direttissimo.

Bergamo, tre bombole di gas aperte in casa: nigeriana accoltella un carabiniere e tenta di far saltare in aria il palazzo

Accoltella un carabiniere e tenta di far saltare in aria il palazzo con tre bombole di gas: è accaduto a Verdello...
tag
roma

Roma, la denuncia di Zossolo: "La Comunità Islamica Romana, la sinistra e gli ex terroristi tentano di far approvare una mozione contro l'islamofobia"

Numeri disastrosi Gualtieri candidato premier? A Roma ha scassato i conti

Il cordoglio di Meloni Colosseo, tragedia nella notte: operaio di 22 anni precipita e muore, chi era Andrea Moretti

ti potrebbero interessare

Strisce blu, la multa per il parcheggio senza ticket? Quando è nulla e come dimostrarlo

Strisce blu, la multa per il parcheggio senza ticket? Quando è nulla e come dimostrarlo

Redazione
Messina, donna getta acido sul suo avvocato: "Non pensavo potesse arrivare a questo"

Messina, donna getta acido sul suo avvocato: "Non pensavo potesse arrivare a questo"

Redazione
Lodi, 15enne trovato morto sotto a un traliccio: spunta una pista agghiacciante

Lodi, 15enne trovato morto sotto a un traliccio: spunta una pista agghiacciante

Redazione
A Monfalcone le ragazze col burqa in classe esistono eccome

A Monfalcone le ragazze col burqa in classe esistono eccome

Serenella Bettin