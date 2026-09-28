Nicole Formichetti "come Satana": lo sconvolgente retroscena sulla prof

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia Nord di Torino. Stando alle intercettazioni ambientali tra gli indagati per la morte del pusher, sarebbe stata Nicole Formichetti a prendere la decisione di sezionare il cadavere. "È stata lei a manovrare le azioni di tutti dopo che era stato ucciso, la mente che puntava a tornare a una vita normale", sarebbero le parole degli indagati intercettati mentre si sfogano con i loro familiari. Cristian Matheus De Oliveira Morando, crollando emotivamente davanti alla madre e all'ex compagna Miruna Ene, ha cercato di ridimensionare la propria responsabilità puntando il dito contro la coinquilina Formichetti, appunto, definita senza mezzi termini la vera stratega del post-omicidio.
"La direzione dell'attività svolta era sotto il controllo della Professoressa che chiamavamo 'Satana'", ha confessato l'indagato intercettato, aggiungendo che era l'unica a spingere per chiudere la faccenda in fretta e furia: "Era l'unica tra i tre che puntava a trovare un modo per sbarazzarsi del cadavere e tornare a una vita normale". Nel frattempo montava la rabbia del giovane per essere stato dipinto come l'unico mostro di una notte in cui "tutti ne avevano avuto una parte".
Droga per giorni, la lite per 50 euro, il cadavere fatto a pezzi: cos'è successo nel festino della profAmmissioni e ricordi annebbiati segnano l'interrogatorio di garanzia di Matheus de Oliveira, il ventiseienne fermato...
Formichetti, la 47enne ora in carcere con l'accusa di favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere di Colapietro, sembrava condurre all'apparenza una vita normale. Professoressa di Lettere, Formichetti era originaria di Rieti e viveva a Torino da circa due anni. A scuola, però, la sua assenza era stata notata. La prof non si era presentata dall'inizio dell'anno scolastico, dopo un periodo di assenza per motivi personali. Chi la frequentava nell'ambiente scolastico la descrive come una persona riservata, negli ultimi tempi apparentemente più solitaria e distaccata. A sollevare qualche sospetto, però, i racconti di alcuni vicini. Una ha riferito di averla vista spesso con il suo cagnolino e in compagnia di persone diverse. Altri hanno parlato di una donna che beveva spesso birra e di frequentazioni che erano diventate più numerose.