Nicole Formichetti "come Satana": lo sconvolgente retroscena sulla prof

Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia Nord di Torino. Stando alle intercettazioni ambientali tra gli indagati per la morte del pusher, sarebbe stata Nicole Formichetti a prendere la decisione di sezionare il cadavere. "È stata lei a manovrare le azioni di tutti dopo che era stato ucciso, la mente che puntava a tornare a una vita normale", sarebbero le parole degli indagati intercettati mentre si sfogano con i loro familiari. Cristian Matheus De Oliveira Morando, crollando emotivamente davanti alla madre e all'ex compagna Miruna Ene, ha cercato di ridimensionare la propria responsabilità puntando il dito contro la coinquilina Formichetti, appunto, definita senza mezzi termini la vera stratega del post-omicidio.

"La direzione dell'attività svolta era sotto il controllo della Professoressa che chiamavamo 'Satana'", ha confessato l'indagato intercettato, aggiungendo che era l'unica a spingere per chiudere la faccenda in fretta e furia: "Era l'unica tra i tre che puntava a trovare un modo per sbarazzarsi del cadavere e tornare a una vita normale". Nel frattempo montava la rabbia del giovane per essere stato dipinto come l'unico mostro di una notte in cui "tutti ne avevano avuto una parte".