Auto impazzita travolge e ammazza un operaio sulla A14: la scoperta, chi c'era alla guida

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri sera sulla A14, nel territorio di Bologna. Intorno alle 22, al chilometro 11 in direzione sud, un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'automobile.

L'impatto ha provocato lesioni gravissime al lavoratore, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna. Nonostante i tentativi dei sanitari, l'uomo è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. La vittima era originaria della Moldavia e risiedeva in provincia di Padova. Al momento dell'incidente si trovava sul tratto autostradale per svolgere le attività legate alla predisposizione del cantiere.

Alla guida della vettura coinvolta c'era un cittadino italiano residente a Modena. Gli accertamenti effettuati dopo l'incidente hanno rilevato nel conducente un tasso alcolemico superiore a 2,0 grammi per litro, un valore ben oltre i limiti previsti dalla legge. L'automobilista è stato denunciato in stato di libertà ed è indagato per omicidio stradale. Spetterà ora alle autorità ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare le eventuali responsabilità.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale, impegnati nei soccorsi e nei rilievi necessari a chiarire quanto accaduto. Le indagini dovranno inoltre accertare le condizioni di sicurezza del cantiere e le circostanze in cui l'operaio si trovava sulla carreggiata al momento dell'investimento.