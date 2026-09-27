Bimbo di 5 anni investito a Torino: un agghiacciante retroscena. Non è un incidente?

Un bambino di 5 anni è stato investito nella serata di ieri, intorno alle 22.30, all’incrocio tra via Pinelli e via Industria, nel quartiere San Donato a Torino. Il piccolo, che si trovava insieme al padre, alla madre e alla sorella, è stato travolto da una Fiat Panda gialla che, dopo aver sbandato, è finita contro la famiglia. Nell’impatto il bambino è stato sbalzato sull’asfalto, mentre l’auto ha urtato una vettura parcheggiata. La conducente si è quindi allontanata dal luogo dell’incidente.

Secondo quanto riportato nel testo, il padre del bambino avrebbe riconosciuto la donna al volante, indicandola come una sua ex compagna e sostenendo che l’investimento fosse intenzionale. Gli investigatori stanno verificando questa ricostruzione e le eventuali motivazioni alla base del gesto.

La conducente, una donna torinese di 24 anni, è stata rintracciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino e arrestata con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bambino è rimasto vigile dopo l’impatto. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita, dove i medici hanno riscontrato un trauma toracico e addominale e hanno mantenuto la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e altri carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica. La famiglia, appartenente alla comunità marocchina, è stata raggiunta da numerose persone accorse dopo l’incidente. Il caso arriva a pochi giorni dalla morte di Nicolò Di Ciò, 7 anni, investito mentre andava a scuola con il padre.