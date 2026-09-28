Firenze, Palazzo Vecchio rovinato dagli ecofolli

Ci sono slogan che evaporano nel giro di una giornata e vernici “lavabili” che restano incrostate per tre anni. Quella spruzzata dagli attivisti di Ultima Generazione sulla facciata di Palazzo Vecchio, a Firenze, appartiene evidentemente alla seconda categoria. Il 17 marzo 2023 due militanti del movimento ambientalista entrarono in azione in piazza della Signoria armati di estintori, ricoprendo di colore arancione una parte dell’arengario. Nel comunicato di rivendicazione si premurarono di precisare che si trattava di «vernice lavabile». Una formula rassicurante, ripetuta quasi automaticamente dopo ogni blitz: nessun danno, nessun pericolo, soltanto un’azione simbolica per risvegliare le coscienze.

LA CORSA DEL SINDACO

Tre anni dopo, è la pietra trecentesca di Palazzo Vecchio a rispondere. I residui di pigmento sono penetrati nella porosità della facciata e i tecnici sono dovuti tornare al lavoro per tentare di eliminarli. Non bastarono gli idranti, le spazzole e l’intervento immediato dei restauratori presenti quel giorno in piazza. Non è bastata nemmeno la celebre corsa dell’allora sindaco Dario Nardella, diventata un meme sui social ma, alla luce dei fatti, assai meno ridicola del gesto che cercava di fermare.

Il conto tecnico smonta definitivamente la favola della tempera innocua. Il portale governativo Art Bonus indica per la pulitura della facciata un importo previsto di quasi 40mila euro. L’intervento non consiste in una passata di spugna: servono una levigatura selettiva, impacchi di polpa di carta e carbonato d’ammonio, prove preliminari e una successiva riequilibratura dei colori attraverso ossidi e terre naturali. Altro che acqua e sapone.

La distinzione che Ultima Generazione continua a ignorare è elementare: una vernice può essere diluibile o lavabile con acqua su una superficie moderna e risultare comunque dannosa quando viene sparata contro una pietra antica, irregolare e porosa. È come sostenere che il vino non macchi perché si lava dalle mani, dopo averne rovesciato una bottiglia sopra un manoscritto medievale.

Nel ringraziare il Comune, i tecnici e i restauratori impegnati nel nuovo intervento, Nardella ha ricordato che l’azione ha provocato danni per decine di migliaia di euro. E ha auspicato che siano i responsabili a risarcirli. Sarebbe il minimo. La disobbedienza civile perde gran parte del proprio fascino quando il conto viene consegnato ai cittadini che non hanno disobbedito a nulla. Per una volta bisogna riconoscere all’ex sindaco di Firenze di avere pronunciato parole difficilmente contestabili: la battaglia contro il cambiamento climatico può anche essere legittima, ma non quando danneggia il patrimonio pubblico.