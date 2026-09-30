Cadoneghe, la donna a cui fu negata la cittadinanza fallisce il secondo test di lingua

Nel pomeriggio di ieri, 29 settembre, la donna ha sostenuto un secondo test di lingua italiana e lo ha fallito . I tecnici hanno confermato che non è in grado di comprendere la nostra lingua e non sa esprimersi in autonomia. Sembra inoltre che la donna abbia trascorso gran parte del triennio tra il 2020 e il 2023 in Marocco, perdendo l'uso quotidiano dell'italiano.

"Inizialmente la Prefettura mi aveva chiesto di ricalendarizzare il giuramento – fa sapere l’amministratore -. Di fronte al mio rifiuto, la Prefettura ha fatto bene a chiedere lumi al ministero, che è intervenuto perché si è reso conto che c’è una lacuna da colmare. Se la signora ha ottenuto un certificato anni fa, ma poi è tornata in Marocco e non ha vissuto qui, è inevitabile che abbia perso la conoscenza della lingua. Ma quand’è che io devo certificare la conoscenza della lingua? Durante il giuramento, la cui efficacia scatta il giorno successivo".

Nel frattempo, il ministero dell'Interno ha sostenuto la decisione del sindaco leghista, chiedendo una seconda verifica sull'effettiva conoscenza della lingua. Verifica che, appunto, è avvenuta ieri e ha dato esito negativo. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario della Lega Matteo Salvini, che, a sua volta, si è schierato dalla parte del sindaco. "Ci tenevo stamattina a uscire dall'ufficio a Roma per ringraziare uno dei tanti sindaci che ogni giorno lavorano con passione, con impegno, con poche risorse, ma con tanto entusiasmo e fanno rispettare la legge", ha detto il ministro.