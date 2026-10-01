Truffa, occhio alle multe sul parabrezza: dove finiscono i soldi se paghi

L'ultima truffa cui prestare attenzione è quella delle finte multe messe sul parabrezza dell'auto. E arriva da Modena. Il formato cartaceo della contravvenzione sembrerebbe vero, o comunque identico a quello "originale", perché realizzato con il logo del comune di Modena e un Qr code che rimanda a un sito contraffatto e progettato per simulare una pagina ufficiale di pagamento e per raccogliere dati personali e bancari. Se si fa il pagamento, quindi, i soldi andranno a finire altrove e non certo nelle casse del Comune. Lo ha scoperto la polizia locale, che ha subito invitato i cittadini a prestare attenzione prima di effettuare qualsiasi pagamento online, verificando sempre chi ha emesso la comunicazione e a controllare l’indirizzo del sito a cui conduce il Qr code.
Le autorità hanno ricordato anche che la presenza del logo del comune o di grafiche apparentemente ufficiali non garantisce l’autenticità del documento. Si tratta infatti di elementi che possono essere facilmente contraffatti. Se si è in dubbio - questo il consiglio della polizia - meglio non effettuare il pagamento e verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione. L'altro suggerimento, poi, è di conservare la comunicazione sospetta e segnalarla alle autorità competenti senza fornire dati personali o bancari.
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Intanto, per venire incontro ai cittadini, il comune ha messo a disposizione dei cittadini lo sportello Sos Truffa, al numero verde 800 631 316. Si tratta di un servizio telefonico che offre il parere di legali esperti, indica a quale autorità o istituzione rivolgersi e fornisce informazioni per difendersi dai reati come le truffe online. Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, il sabato dalle 9 alle 13.