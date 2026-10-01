Meteo Giuliacci, ecco l'autunno: quando arrivano piogge e crollo delle temperature

Un weekend quasi estivo. Poi arriverà l'autunno. Venerdì 2 ottobre il cielo sarà nuvoloso a Nordovest, ma rimarrà soleggiato al Centro e al Sud. Sabato 3 ottobre le nubi insisteranno soprattutto al Nordovest, mentre il Nordest e le regioni meridionali godranno di ampi spazi di sereno e di un generoso soleggiamento, confermando temperature ancora superiori alle medie stagionali.
Poi la situazione cambierà. Le previsioni di Meteo Giuliacci per il periodo che va fino al 13 ottobre parlano di una netta spaccatura temporale. Dopo la prolungata fase asciutta dei primi giorni del mese, il quadro meteorologico è destinato a subire una svolta drastica, suddividendosi in due distinte fasi piovose capaci di riportare precipitazioni significative su diverse aree della penisola.
Meteo Giuliacci, crollo termico: quando le temperature precipiteranno "sotto la soglia"Ancora qualche giorno di sole e temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Poi arriverà l'autunno. L...
La svolta è attesa per martedì 6 ottobre, quando un ciclone proveniente dalla Spagna si affaccerà sull'Italia, portando correnti atlantiche fredde e perturbate. Questo afflusso di aria fresca spazzerà via il caldo anomalo accumulato nei giorni precedenti, inaugurando una fase decisamente più autunnale.
Il peggioramento delle condizioni atmosferiche porterà inevitabilmente ad un abbassamento delle temperature. Se a inizio ottobre le massime toccheranno ancora i 27-28 gradi nei capoluoghi, entro metà mese scenderanno ovunque sotto i 25 gradi.