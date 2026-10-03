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Vieste, dramma durante il ricevimento di nozze: padre e figlio cadono dal terrazzo, grave 40enne

sabato 3 ottobre 2026
Vieste, dramma durante il ricevimento di nozze: padre e figlio cadono dal terrazzo, grave 40enne

1' di lettura

Dramma durante un ricevimento di nozze a Vieste. Un uomo di 40 anni e il figlio di 10 anni sono rimasti feriti dopo essere precipitati in momenti diversi da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti. Il 40enne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio e sarebbe in gravi condizioni. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza con l'elisoccorso in strutture sanitarie. Il minore avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e non sarebbe in gravi condizioni, mentre il padre è in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi. 

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Secondo le prime informazioni, intorno alle 15, mentre giocava con alcuni coetanei su un terrazzino, il bambino sarebbe precipitato per circa 4-5 metri finendo nella struttura sottostante. Il padre, accorso sul posto, nel tentativo di raggiungere il figlio, sarebbe precipitato a sua volta all'interno del vano, riportando un grave trauma cranico. L'area è stata così sottoposta a sequestro da parte dei carabinieri che stanno verificando l'esatta dinamica dell'incidente, coordinati dalla Procura di Foggia. 

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