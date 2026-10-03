Ragazzina violentata nel parcheggio a Taranto: chi è l'orco che ha abusato di lei

Una ragazza minorenne di Taranto ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel parcheggio di una discoteca. Secondo la ricostruzione, sarebbe stata attirata all’auto da un ragazzo di 22 anni conosciuto quella sera sulla pista da ballo, con una scusa, e lì sarebbe stata abusata.La denuncia è arrivata diversi mesi dopo l’episodio. Durante la segnalazione la giovane ha anche riferito di aver subito molestie in passato dal patrigno di 52 anni, quando aveva 11 anni.

Entrambi gli uomini risultano iscritti nel registro degli indagati.L’indagine è partita in estate, dopo che la ragazza ha deciso di raccontare i fatti. In un primo momento non aveva rivelato nulla agli amici e aveva ripreso la serata come se nulla fosse accaduto. Solo in seguito ha trovato la forza di denunciare sia la presunta violenza in discoteca sia i precedenti abusi del compagno della madre.Il giudice per le indagini preliminari Giovanni Caroli, su richiesta della pm Marzia Castiglia, ha disposto un incidente probatorio. La deposizione della minore si svolgerà a novembre in un ambiente protetto (l’aula famiglia del tribunale), con l’assistenza di uno psicologo. I due indagati seguiranno l’esame in collegamento da un’altra aula.