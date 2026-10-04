Meteo Giuliacci, "punte di 28 gradi": l'ultima follia dell'autunno

Temperature sopra la media su quasi tutta l'Italia, sole e punte di 28 gradi. L'autunno è ancora dolce, ma occhio, avverte Mario Giuliacci dal suo sito meteogiuliacci.it: da martedì cambierà tutto.

Nell'attesa del crollo termico e di una colonnina più in linea con la stagione, dunque, godiamoci questo fine weekend decisamente favorevole e godibile.

Le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare parlano per il Nord di innocui addensamenti nuvolosi che insisteranno sulle Alpi centrali senza fenomeni di rilievo associati. Dal primo mattino, atteso il transito di estese velature su tutti i settori con graduale aumento della nuvolosità e qualche isolato piovasco che, nel corso del pomeriggio, potranno manifestarsi a ridosso dei rilievi confinali centro-occidentali.

Per il centro e Sardegna: di notte, cielo sereno su tutte le regioni con locali foschie lungo la fascia costiera adriatica. Successivamente, attese nubi più compatte sulle aree tirreniche di Toscana centro-meridionale e Lazio che, durante le ore più calde, potranno dar luogo a qualche isolato rovescio, in successivo e rapido esaurimento entro le ore serali. Le restanti regioni godranno di ampio soleggiamento. Sulla Sardegna cielo perlopiù nuvoloso per gran parte del periodo con fenomeni precipitativi che, specie nelle ore pomeridiane, potranno localmente assumere anche carattere di rovescio o temporale. Dalle prime ore serali, nuvolosità e fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi lasciando spazio ad ampie schiarite.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni per l'intero giorno. Tuttavia, nelle ore più calde, attese deboli piogge o isolati rovesci sulla Sicilia centro-meridionale.

Per quanto riguarda le temperature, inizia una lieve diminuzione al nord, specie sui rilievi nord-occidentali. Tuttavia, sono attesi valori in leggero aumento sul Trentino Alto Adige. Massime senza variazioni di rilievo su tutto il paese con valori in lieve rialzo lungo i rilievi montuosi e sulla Basilicata.