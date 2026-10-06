Torino, il piano di FdI per bloccare la maxi-moschea: "Imitiamo la Lombardia"

Il Comune di Torino ha dato l’ok alla costruzione di una mega moschea in città. Si tratta di un progetto nato cinque anni fa e che, secondo i rappresentanti della comunità islamica torinese potrà accogliere - dove c’era la Fonderia Nebiolo fino a mille fedeli nella sala preghiera. Poi ci saranno anche uno studentato universitario e spazi culturali. Costo dell’operazione 17 milioni di euro circa. La decisione della giunta guidata dal piddino Stefano Lo Russo ha scatenato il centrodestra piemontese che promette battaglia. A partire dal consiglio regionale dove, sulla falsa riga della legge che la Lombardia votò nel 2015, il vicepresidente Maurizio Marrone: «È un’assurdità imporre a Torino Nord la seconda moschea d’Europa con un minareto di 20 metri. Significa aprire le porte all’islamizzazione selvaggia della nostra città. Lo Russo troverà la nostra ferma opposizione istituzionale». IL piano, come detto è agire sulle regole urbanistiche: «Fisseremo in legge distanze minime in modo da evitare che i luoghi di culto vengano posizionati a caso o peggio ancora secondo il capriccio di Stati esteri intenzionati a mischiare politica e proselitismo in quartieri polveriera già piagati da decenni di immigrazione incontrollata». Marrone spiega poi che per modificare la legge «abbiamo preso ispirazione da un articolo di legge approvato in passato in Regione Lombardia (per volere di Roberto Maroni, ndr), rimasto indenne da ben due impugnative in Corte Costituzionale». Quell’articolo, in sostanza, mette paletti precisi all’apertura di luoghi di culto, legandoli per esempio alla presenza di parcheggi adeguati e fissa distanze precisa da scuole, asili, eccetera.

L’onorevole Augusta Montaruli punta il dito sulla questione dei finanziamenti: «Chi ha controllato la provenienza dei finanziamenti e la legittimità delle somme che dal Marocco arriverebbero in Italia per la moschea di Torino? Senza risposta a questa domanda di trasparenza, l’iniziativa del Comune è al di fuori di ogni criterio ammissibile». E ancora: «L’iter per la moschea va stoppato. Il sindaco Lo Russo sta trattando una questione delicata come se fosse una mera pratica urbanistica, ignorando il nodo cruciale del controllo dei fondi stranieri. Senza contare che ha dato il via alla più grande moschea d’Italia nel quartiere dove meno vi è integrazione. È inaccettabile. Fermeremo questo schiaffo che la sinistra sta dando ai torinesi».